Sequestrati 2 milioni di parrucche e costumi di Carnevale

Le autorità di Bologna hanno sequestrato più di 2 milioni di parrucche e costumi di Carnevale perché erano privi di certificazioni di sicurezza. La Guardia di Finanza ha scoperto che molti di questi prodotti, venduti a basso prezzo, potevano contenere sostanze tossiche o essere pericolosi per i bambini. Durante i controlli, sono state trovate anche molte confezioni prive di etichetta e informazioni sul produttore.

I finanzieri del comando provinciale di Bologna hanno sequestrato oltre 2 milioni di articoli non sicuri. L'operazione "Carnevale sicuro", che si inserisce in un piano di contrasto agli illeciti nel settore della sicurezza dei prodotti, è stata intensificata in questi giorni. Le fiamme gialle hanno effettuato i controlli su 8 esercizi commerciali, tutti gestiti da persone di nazionalità cinese, dislocati tra Bologna e i comuni della provincia. All'interno dei punti vendita è stata accertata la commercializzazione abusiva di una vasta gamma di articoli, destinati in larga parte a minori, come maschere, parrucche e vestiti per bambini, coriandoli e trombette, schiume e spray.