Sequestrate 1400 bombole di gas refrigerante al porto di Venezia

Le forze della finanza e i funzionari delle dogane hanno scoperto a Venezia 1400 bombole di gas refrigerante sequestrate, dopo aver individuato un doppio carico illegale. Il fatto si è verificato mentre controllavano le merci in transito al porto, nel tentativo di contrastare il traffico di sostanze non autorizzate. Un dettaglio concreto riguarda il modo in cui le bombole erano state nascoste tra altri container, cercando di sfuggire ai controlli.

Un doppio carico di contrabbbando è stato individuato dalla guardia di finanza con il personale dell'Agenzia delle dogane Tutto il materiale - quantificato in 24mila chili di gas, conservati in 1400 bombole - è stato messo sotto sequestro. In base agli accertamenti si trattava di merce di contrabbando, introdotta irregolarmente nel territorio dell'Unione Europea in violazione ai regolamenti comunitari, con etichettatura non conforme perché sprovvista delle informazioni obbligatorie per legge. Il gas refrigerante, del tipo R134A e R410A, appartenente alla categoria dei gas fluorurati, è soggetto infatti a particolari vincoli normativi in materia di importazione e tutela ambientale.