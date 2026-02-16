Separazione delle carriere? Una riforma di facciata

La proposta di riforma della giustizia solleva dubbi sulla vera intenzione di separare le carriere dei pubblici ministeri e dei giudici. La decisione, annunciata dal governo, potrebbe portare a uno spostamento di potere tra le diverse figure della magistratura. Tuttavia, alcuni osservatori temono che questa modifica sia più una mossa di facciata che una vera rivoluzione. Nel dettaglio, si discute anche di come la riforma potrebbe influenzare i processi in corso e l’indipendenza delle toghe.

Riforma Giustizia: Dubbi sulla Separazione delle Carriere e il Rischio di un Nuovo Equilibrio di Potere. La riforma della giustizia, con la sua pietra angolare della separazione delle carriere tra giudici e pubblici ministeri, solleva interrogativi sulla sua reale capacità di risolvere le criticità del sistema giudiziario italiano. L'avvocato Franco Giampà, esperto di diritto processuale e patrocinante in Cassazione, esprime un profondo scetticismo, temendo che l'intervento legislativo possa più rafforzare l'influenza politica sulla magistratura che garantire una maggiore indipendenza ed efficienza.