Segui RietiLife anche su Instagram per rimanere sempre aggiornato!

RietiLife ha superato i 100.000 follower su Instagram, un risultato che dimostra come l’informazione locale possa coinvolgere un pubblico sempre più ampio. L’aumento deriva dalla costante pubblicazione di notizie sulla città e dai contenuti che interessano direttamente i cittadini. Con questa crescita, RietiLife si conferma come uno degli strumenti principali per restare aggiornati sulle novità della zona.

supera i 100.000 follower: la crescita di un’informazione locale che fa rete., la piattaforma di informazione locale, ha raggiunto un traguardo significativo: superati i 100.000 follower sui propri canali social. Questo risultato consolida la sua posizione come punto di riferimento per la comunità reatina e testimonia l’efficacia di una strategia comunicativa incentrata sull’interazione e la tempestività delle notizie. La crescita costante dell’audience riflette un cambiamento più ampio nel modo in cui i cittadini accedono all’informazione e si relazionano con il proprio territorio. Un modello di comunicazione multicanale.🔗 Leggi su Ameve.eu

Da oggi Rieti si racconta anche sui social.

