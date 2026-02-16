Segreti di famiglia 3 replica puntata 16 febbraio in streaming | Video Mediaset

Oggi, lunedì 16 febbraio, Mediaset ripropone in streaming la terza stagione di Segreti di famiglia, la soap turca nota anche come Yargi. La puntata di oggi mostra Defne che si arrabbia quando scopre che suo fratello potrebbe finire in carcere, mentre Parla si confida con Tugce per parlare della difficile situazione di Cinar.

Nuovo appuntamento oggi – lunedì 16 febbraio – con la soap turca Segreti di famiglia ( Yargi ). Nella puntata odierna Defne non riesce ad accettare che suo fratello possa finire in prigione e nel frattempo Parla si sfoga con Tugce riguardo la situazione di Cinar. Aylin e Osman arrivano al punto di rottura: lei lo minaccia di non fargli vedere più la figlia e lui decide di andare via di casa. Si reca quindi con le valige da Zumrut che invece lo manda via chiedendogli “prove concrete” della sua decisione. Ecco il video Mediaset per rivedere l’episodio 68 in replica streaming. 🔗 Leggi su Superguidatv.it

Oggi, venerdì 16 gennaio, torna in streaming la terza stagione di Segreti di famiglia, la soap turca nota anche come Yargi.

