Segregati e denutriti decine di Alaskan Husky da sleddog liberati in Trentino la LAV | Non è sport è sfruttamento

La LAV ha liberato decine di Alaskan Husky da sleddog nel Trentino, dopo aver scoperto che molti di questi cani erano segregati, denutriti e sfruttati per lo sport. Le condizioni in cui venivano tenuti sono state trovate drammatiche, con alcuni esemplari troppo magri e legati a catene lunghe, senza accesso a cure adeguate. Questi cani, spesso considerati strumenti di lavoro, vivono in ambienti freddi e isolati, lontani da qualsiasi forma di benessere. La scoperta è arrivata durante un’operazione di controllo lungo le piste di slittino, dove le condizioni degli animali sono

Dietro l’immagine da cartolina delle slitte che scivolano sulla neve tra i boschi del Trentino, si nascondeva un incubo di sofferenza e abbandono. Sabato 14 febbraio 2026, il Corpo Forestale ha messo fine a un lungo periodo di abusi sequestrando 37 Alaskan Husky a Millegrobbe, nel comune di Lavarone. Quella che ufficialmente era una struttura d’eccellenza per lo sleddog (la corsa con le slitte trainate dai cani), si è rivelata una prigione degradata dove gli animali venivano trattati come semplici strumenti di profitto, ormai inutilizzabili e lasciati a se stessi. Il centro era nato nel 2016 con grandi ambizioni internazionali e il sostegno delle istituzioni locali. 🔗 Leggi su Cultweb.it © Cultweb.it - Segregati e denutriti, decine di Alaskan Husky da sleddog liberati in Trentino, la LAV: “Non è sport, è sfruttamento” Cani da slitta in strutture inadeguate: il Corpo forestale sequestra 37 Alaskan Husky in Trentino Il Corpo forestale del Trentino ha sequestrato 37 cani da slitta di razza Alaskan Husky perché vivevano in condizioni di cattivo stato in strutture troppo piccole. Rapina a mano armata in abitazione: coniugi segregati in casa liberati da vigilante I coniugi sono stati sequestrati in casa durante una rapina a mano armata. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Cani da slitta segregati in gabbie e denutriti, la Lav sul sequestro di 37 Alaskan Husky da Sleddog: Inaccettabile che la disciplina sia riconosciuta dal ConiTRENTO. Erano detenuti in stato di abbandono e denutrizione, dopo la segnalazione della Lav 37 cani di razza Alaskan Husky destinati allo Sleddog sono stati sequestrati dal Corpo Forestale del Trentin ... ildolomiti.it LAV. . Questa non è solo una storia di salvataggio, è una storia di rinascita e di giustizia! A Lavarone, 35 Alaskan Husky vivevano in condizioni terribili, incompatibili con la loro natura: senza attenzioni, senza ripari e senza dignità, tanto da costringerli a mangi - facebook.com facebook Lavarone, blitz nell'allevamento di cani da slitta: liberati 35 alaskan husky. La Lav: «Erano in stato di abbandono e malnutrizione» x.com