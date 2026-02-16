Segnale chiaro Il ritorno in campo di Sinner | come è andata

Jannik Sinner continua a dettare legge nel circuito e debutta con autorità all’ Atp di Doha, superando Tomas Machac con un netto 6-1, 6-4. Il numero uno azzurro conferma uno stato di forma impressionante, fatto di solidità mentale e precisione tecnica. Un esordio che non lascia spazio a dubbi: l’altoatesino entra in campo con le idee chiarissime, aggredisce fin dai primi scambi e indirizza subito l’incontro sui suoi binari. Il primo set è un dominio senza appello. Sinner impone un ritmo altissimo, spinge con profondità da fondo campo e mette sotto pressione l’avversario con un rovescio penetrante e un diritto preciso.🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

Matteo Politano torna in campo a Napoli dopo un infortunio, deciso a inviare un messaggio diretto alla squadra e ai tifosi.

ITALIA A RISCHIO/ Anarchici, Black Bloc e pro-Pal estremi contro il governo con l’ok di certi pmI mondi antagonisti ci sono da tempo ma ora si sono coalizzati perché da chi si oppone al governo è arrivato un segnale chiaro: con voi saremo indulgenti ... ilsussidiario.net

Lazio, l'Olimpico vuoto fa paura: l'appello d'amore ai tifosi è un chiaro segnaleROMA - Servirebbe una tregua, anche se gelida, da spirito delle Olimpiadi, nello scontro finale tifosi-Lotito. La posta adesso è la Lazio, ha un’ultima occasione da giocarsi dopo un’estate catastrofic ... msn.com

Un altro grande risultato con la Lega al Governo. Il nuovo bando di concorso per nuovi 3.350 nuovi Allievi Agenti è un segnale chiaro di attenzione e di sostegno alla Polizia Penitenziaria, presidio essenziale di legalità e sicurezza. Un Corpo che non si limit - facebook.com facebook

Oggi e domani la #Lega è in piazza a sostegno delle forze dell’ordine e del nuovo decreto sicurezza. Un segnale chiaro e concreto: chi ogni giorno garantisce sicurezza, legalità e rispetto delle regole non è solo. Difendere chi difende i cittadini è una battaglia x.com