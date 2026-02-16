La Regione ha deciso di cancellare la TARI non pagata negli ultimi anni, perché molti cittadini avevano già saldato le bollette precedenti. Di recente, sono arrivate lettere ufficiali che confermano questa misura, che riguarda principalmente le utenze domestiche con pagamenti irregolari. Molti utenti si sono trovati a dover fare i conti con somme che ormai non devono più essere versate, grazie a questa novità.

Non tutti sanno che il pagamento della TARI non è sempre dovuto. Ecco quel che c’è da sapere sulla tassa più temuta. Pagare le tasse è sicuramente un dovere per tutti i cittadini, anche se spesso gli importi gravano sulle condizioni economiche e finanziarie di una famiglia. Per questo motivo, lo Stato mette a disposizione Bonus e agevolazioni che permettono di fare un sospiro di sollievo tra tutte le spese da sostenere. Cosa succede se non hai pagato la TARI. La TARI è una tassa sui rifiuti che è ormai si conosce bene, proprio perché è utile a coprire i costi del comune per quanto riguarda i lavori di raccolta e gestione. 🔗 Leggi su Lopinionista.it

© Lopinionista.it - Se non hai pagato la TARI, leggi qui: dopo questi anni non è più dovuta

Dal 1° gennaio 2026, i criteri per accedere ai bonus sociali su acqua, luce, gas e Tari subiranno modifiche.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.