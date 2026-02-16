Se mi scrivete in privato e sul vostro profilo vedo foto con vostra moglie faccio uno screenshot e glielo mando immediatamente | YesJulz crea il panico tra i campioni del Super Bowl

YesJulz ha messo in allarme i giocatori della NFL dopo aver minacciato di condividere screenshot di messaggi privati con le loro mogli. La influencer, nota per la sua bellezza e il carattere deciso, ha scritto sui social che se qualcuno le invia foto private con la propria partner, lei le mostrerà pubblicamente. La sua dichiarazione ha provocato sussulti tra gli atleti, che temono di essere scoperti. Tra le sue parole, anche un esempio concreto: “Se mi scrivete in privato e vedo foto con vostra moglie, faccio uno screenshot e glielo mando immediatamente.”

Segni particolari, bellissima, ma pericolosissima per molte coppie sposate. L’influencer YesJulz ha fatto impallidire i giocatori della NFL, subito dopo la vittoria dei Seattle Seahawks al Super Bowl LX. È bastato un semplice post su X per creare il panico: “Se mi scrivete in privato e sul vostro profilo vedo foto con vostra moglie, faccio uno screenshot e glielo mando immediatamente”. Dopo il messaggio, YesJulz ha spiegato che sono fioccati molti messaggi privati in cui diversi giocatori le avrebbero scritto: “Non sono sposato e non ho una fidanzata”. Negli anni l’influencer è stata al centro di diverse voci su presunte relazioni con atleti di fama, incluso LeBron James, affermazioni che ha sempre categoricamente smentito. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

