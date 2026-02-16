Se la moneta viene svalutata

Biocchi ha spiegato che, se la moneta si svaluta, gli investitori si chiedono se le azioni di aziende tradizionali, più stabili ma con potenzialità di crescita limitata, siano ancora un buon investimento rispetto a quelle più innovative e promettenti. Recentemente, alcuni titoli del settore old economy hanno registrato un buon inizio d’anno, ma gli analisti osservano che i loro valori di mercato sembrano troppo elevati rispetto alle reali possibilità di espansione.

Biocchi Dopo un inizio d'anno molto positivo per i titoli old economy, solidi e concreti ma con prospettive di crescita limitate, gli investitori si interrogano se sia giusto che azioni che non promettono di andare su Marte scambino a multipli simili a quelli delle aziende ad alta prospettiva di crescita. In effetti, o qualcosa non torna, oppure stiamo guardando il mercato con un'unità di misura che non funziona più, a fronte di una massa enorme di liquidità che fatica a restare ferma, non per entusiasmo ma per necessità. Il capitale cerca infatti uno sbocco, qualcosa in cui trasformarsi, perché rimanere liquidi viene oggi percepito come penalizzante.

La moneta si svaluta, la tua si e svalutata del 30%

