Scuola rivolta contro le fusioni Villafranca Ic 9

A Villafranca, in provincia di Forlì-Cesena, circa 150 persone tra genitori, nonni e studenti hanno protestato contro le fusioni scolastiche. Il motivo è il piano di dimensionamento che prevede di unire alcune scuole comprensive. La manifestazione si è svolta ieri pomeriggio, con i manifestanti che chiedono di fermare le fusioni e mantenere le scuole aperte come sono oggi.

Forlì, scuole sotto pressione: genitori in rivolta contro le fusioni. Circa 150 persone tra genitori, nonni e studenti hanno manifestato ieri a Villafranca, in provincia di Forlì-Cesena, contro il piano di dimensionamento scolastico che prevede la fusione di istituti comprensivi. La protesta è una risposta alla decisione del commissario governativo e riflette le preoccupazioni per l'impatto sulla qualità dell'istruzione, sulla sicurezza degli studenti e sulla continuità dei progetti educativi. La protesta a Villafranca: "Persone, non numeri". La manifestazione si è concentrata presso l'istituto comprensivo 9 'Beatrice Portinari', con striscioni e cartelli esposti anche negli altri plessi dell'istituto, a San Martino in Villafranca e a Roncadello.