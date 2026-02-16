Scuola Calcio Popolare il Comune sostiene il progetto tra sport e supporto scolastico

Il Comune di Arezzo ha deciso di sostenere il progetto “Scuola Calcio Popolare” di A. concedendo un contributo economico e il patrocinio ufficiale. La motivazione risiede nel fatto che l’iniziativa unisce attività sportiva e supporto scolastico, aiutando i giovani a sviluppare competenze sia in campo che nello studio. Aggiungendo a questo, il Comune ha anche garantito spazi pubblici per le sessioni di allenamento.

Il Comune di Arezzo concede il patrocinio e un contributo economico a favore dell'iniziativa "Scuola Calcio Popolare", promossa da A.S.D. Football Zone e in programma fino al prossimo 31 luglio presso l'impianto sportivo di Ca' di Cio. La struttura, recentemente ristrutturata, dispone di un campo da calcio a 11 in erba naturale, tre spogliatoi e una sala multifunzionale. Il progetto nasce da un'idea di Andrea Tuzzi, istruttore con oltre 25 anni di esperienza nei settori giovanili professionistici e dilettantistici, in collaborazione con il comitato territoriale aretino della U.I.S.P.. Unico nel territorio aretino, il percorso si propone di trasformare la passione dei ragazzi per il calcio in un'occasione di crescita personale.