Scrittura delle donne e identità nazionale | all’Università un confronto sul Risorgimento al femminil

L’Università di Palermo ha organizzato un evento sul Risorgimento al femminile, per far emergere le scrittrici dimenticate che hanno contribuito alla formazione dell’identità italiana. La scelta di approfondire questo tema nasce dalla volontà di rivedere la storia del Risorgimento attraverso le voci delle donne, spesso ignorate nei libri di testo. Durante l’iniziativa, saranno presentate lettere e scritti di autrici del XIX secolo, testimonianze dirette del loro impegno e delle loro idee. Palermo si prepara ad accogliere studiosi e studenti per riscoprire un aspetto poco conosciuto del movimento che ha unificato l’Italia.

Risorgimento al femminile: l'Università di Palermo riscopre le scrittrici dimenticate. Palermo si prepara ad accogliere un importante evento dedicato al ruolo delle donne nella costruzione dell'identità nazionale italiana, con un sul Risorgimento. Il 23 febbraio, l'Università di Palermo ospiterà una giornata di studi che culminerà con la presentazione di un nuovo volume e di un archivio digitale dedicato alle autrici italiane dell'Ottocento, colmando una storica lacuna nella ricerca letteraria. Un progetto Prin per restituire voce alle scrittrici. L'iniziativa nasce da un progetto di ricerca finanziato dal bando Prin 2022, che ha coinvolto diverse università italiane, tra cui Palermo, Foggia e Pisa.