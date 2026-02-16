Scoperto il delivery della cocaina i due spacciatori consegnavano direttamente a domicilio
Due giovani albanesi sono stati scoperti mentre consegnavano cocaina a domicilio, causando sconcerto tra i residenti del quartiere. L’indagine ha rivelato che i due spacciatori ricevevano le richieste tramite messaggi e poi portavano direttamente le sostanze nelle case dei clienti, spesso utilizzando una moto per nascondersi dai controlli.
I pusher avevano impiantato un'attività che operava 24 ore su 24 in grado di fare anche 50 consegne al giorno, la droga nascosta nei punti più impensabili Un servizio completo ed efficace quello messo in piedi da due giovani albanesi che, dopo aver raccolto le ordinazioni, consegnavano le dosi di cocaina direttamente a casa dell'acquirente. A scoprire l'attività di delivery di due 20enni sono stati gli agenti della Municipale di Rimini che, in collaborazione coi colleghi di Riccione, hanno arrestato gli spacciatori oltre a sequestrare 32 grammi di “neve” e 1000 euro ritenuti il provento dell'attività di “consegna a domicilio”.🔗 Leggi su Riminitoday.it
Arrestati i fratelli ‘pony express’ della droga: consegnavano la cocaina a domicilio
Due fratelli sono stati arrestati per aver gestito un servizio di consegna a domicilio di cocaina a Reggio Emilia.
Arrestato il delivery della droga: consegnava cocaina a domicilio in mezza provincia
Un uomo è stato arrestato per aver gestito un servizio di consegna di droga a domicilio nella provincia di Como.
Pavia, al posto del cibo consegnavano cocaina: 11 indagati dopo i sequestri
Argomenti discussi: Operazione Last Delivery, scoperta rete nazionale di traffici illeciti: arrestato anche un quarantenne nel Trapanese -; Esplosivo, taser e pugnale in casa: arrestato 51enne a Chiavari nell'operazione nazionale Last Delivery; Maxi operazione Last Delivery: 12 arresti anche in Liguria per traffico di droga, armi ed esplosivi; Traffico di droga ed esplosivi, maxi operazione Last Delivery: arresti e perquisizioni in tutta Italia.
Scoperto il «delivery» della droga a Taranto: 19enne arrestato in scooter con cocaina pronta alla consegnaI Falchi della Squadra Mobile sorprendono un giovane mentre consegna dosi di cocaina a domicilio: nel borsello trovati 21 involucri, un coltellino e 60 euro in contanti La Polizia di Stato arresta un ... lagazzettadelmezzogiorno.it
Rider sfruttati e paghe da vergogna: sotto inchiesta una società di Glovo – Cosa è stato scopertoLa Procura di Milano ha aperto un’indagine sul sistema di gestione dei rider della piattaforma di consegne Glovo. Il pubblico ministero Paolo Storari ha disposto un controllo giudiziario per ipotesi d ... msn.com
Operazione “Last Delivery”: fabbrica di esplosivi scoperta nel Trapanese, traffico di droga e armi. Un arresto (VIDEO) - facebook.com facebook