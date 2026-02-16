Scoperto il delivery della cocaina i due spacciatori consegnavano direttamente a domicilio

Due giovani albanesi sono stati scoperti mentre consegnavano cocaina a domicilio, causando sconcerto tra i residenti del quartiere. L’indagine ha rivelato che i due spacciatori ricevevano le richieste tramite messaggi e poi portavano direttamente le sostanze nelle case dei clienti, spesso utilizzando una moto per nascondersi dai controlli.

I pusher avevano impiantato un'attività che operava 24 ore su 24 in grado di fare anche 50 consegne al giorno, la droga nascosta nei punti più impensabili Un servizio completo ed efficace quello messo in piedi da due giovani albanesi che, dopo aver raccolto le ordinazioni, consegnavano le dosi di cocaina direttamente a casa dell'acquirente. A scoprire l'attività di delivery di due 20enni sono stati gli agenti della Municipale di Rimini che, in collaborazione coi colleghi di Riccione, hanno arrestato gli spacciatori oltre a sequestrare 32 grammi di “neve” e 1000 euro ritenuti il provento dell'attività di “consegna a domicilio”.🔗 Leggi su Riminitoday.it

Due fratelli sono stati arrestati per aver gestito un servizio di consegna a domicilio di cocaina a Reggio Emilia.

Un uomo è stato arrestato per aver gestito un servizio di consegna di droga a domicilio nella provincia di Como.

Pavia, al posto del cibo consegnavano cocaina: 11 indagati dopo i sequestri

