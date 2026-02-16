Scontri tra pisani e veronesi in via Piave | denunciati 121 tifosi veneti

Perché 121 tifosi del Verona sono stati denunciati dopo gli scontri in via Piave, avvenuti prima della partita contro il Pisa lo scorso 18 ottobre. La polizia ha fermato e identificato i supporter veneti subito dopo la rissa, che è scoppiata tra le due tifoserie. Un dettaglio importante è che alcuni ultras veneti avevano lanciato oggetti contro i tifosi pisani, provocando il caos.

Proseguono le indagini della Questura pisana in seguito ai fatti dello scorso 18 ottobre: identificati e denunciati anche 4 ultras nerazzurri La Polizia di stato ha denunciato a vario titolo 121 ultras del Verona per gli scontri avvenuti prima della partita del Pisa contro i gialloblu giocata lo scorso 18 ottobre, fermati e identificati subito dopo la rissa in via Piave. L'attività della Digos, consistita nella visione delle immagini delle telecamere di videosorveglianza e dei filmati della Polizia scientifica, ha consentito di cristallizzare le condotte di ciascuno dei tifosi scaligeri che erano presenti in quelle fasi e che hanno partecipato attivamente agli scontri.