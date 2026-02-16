Scomparsa Nancy Guthrie interviene Donald Trump | Torni viva o chiederò la pena di morte per i rapitori

Donald Trump ha commentato il caso di Nancy Guthrie, scomparsa da una settimana, e ha minacciato di chiedere la pena di morte per i rapitori se non dovesse essere ritrovata viva. La donna, 35 anni, era uscita di casa per una passeggiata e da allora non si hanno più sue tracce. Trump ha detto che farà tutto il possibile per garantire che i responsabili paghino.

Il presidente degli Usa Donald Trump è intervenuto sul caso di Nancy Guthrie e ha minacciato la pena di morte per i presunti rapitori "se non dovesse tornare a casa viva". Le indagini proseguono dopo il ritrovamento di un guanto con tracce di Dna. Madre conduttrice Nbc rapita, Trump: "Nancy Guthrie torni viva o pena di morte per i sequestratori" Il presidente Donald Trump ha annunciato che i rapitori di Nancy Guthrie, madre della conduttrice della Nbc Savannah Guthrie, rischiano la pena di morte. "Pagheremo il riscatto", i figli di Nancy Guthrie cedono ai rapitori, richiesta da 6 milioni di dollari La famiglia di Nancy Guthrie ha deciso di pagare il riscatto ai rapitori. Chi è Nancy Guthrie, madre di una giornalista tv Usa, e cosa sappiamo sulla sua scomparsa. Il rapimento di Nancy, madre della celebre conduttrice della Nbc Savannah Guthrie, è seguito con grande apprensione dal pubblico americano. Scomparsa di Nancy Guthrie, fermato e poi rilasciato un uomo: diffuse le immagini di un sospetto.