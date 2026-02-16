Scomparsa di Michele Albanese il cordoglio del mondo politico
Michele Albanese, noto giornalista calabrese impegnato a denunciare la ‘ndrangheta, è stato trovato morto nella sua abitazione. La sua scomparsa solleva molte domande sulla protezione dei giornalisti che si confrontano con la criminalità organizzata. Albanese era conosciuto per aver pubblicato numerose inchieste sui traffici illeciti nella regione.
Michele Albanese, voce calabrese contro la ‘ndrangheta, trovato senza vita: cordoglio e interrogativi sulla sicurezza dei giornalisti. Michele Albanese, giornalista del quotidiano “Il Quotidiano del Sud – l’Altra Voce”, è stato trovato senza vita ieri sera a Catanzaro. Da anni impegnato nel racconto della criminalità organizzata calabrese e in particolare delle dinamiche della ‘ndrangheta, viveva sotto scorta a causa delle numerose minacce ricevute. La sua scomparsa improvvisa solleva interrogativi sulla sicurezza dei giornalisti che operano in contesti a rischio e riaccende il dibattito sulla necessità di proteggere chi denuncia la criminalità.🔗 Leggi su Ameve.eu
