Scommesse illegali condanna definitiva per il titolare di un punto ricarica
Il titolare di un punto ricariche online a Racalmuto, Marco B., ha ricevuto una condanna definitiva perché gestiva scommesse illegali. La Corte di Cassazione ha confermato la pena di tre anni di carcere e una multa di 11mila euro. La sua attività, scoperta durante un'operazione delle forze dell'ordine, aveva attirato clienti anche dai paesi vicini.
La Corte di cassazione ha confermato la condanna a tre anni di reclusione e a 11mila euro di multa per il titolare di un punto vendita di ricariche online a Racalmuto, accusato di esercizio abusivo di attività di gioco e scommesse. Come riporta Agipronews, la Suprema Corte ha reso definitiva la sentenza del 2022 del tribunale di Agrigento, che aveva riconosciuto l’uomo colpevole di aver organizzato scommesse senza concessione dell’Agenzia delle dogane né autorizzazione di pubblica sicurezza. La cassazione ha richiamato diversi elementi a sostegno della condanna, tra cui l’esito delle perquisizioni e dei sequestri, le dichiarazioni del dipendente che confermavano le disposizioni ricevute dal titolare, il contratto di locazione intestato all’imputato e il ritrovamento di 1.🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it
Discarica abusiva e scarichi illegali, condanna definitiva per un imprenditore
È stata definitiva la condanna di un imprenditore di 57 anni per violazioni ambientali, tra cui la gestione illecita di rifiuti e lo smaltimento abusivo di reflui.
Domina il Campo Verde: Guida Definitiva alle Scommesse Calcio
Questa mattina, gli scommettitori si sono trovati davanti a una nuova sfida nel mondo del calcio.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: Catania, sequestrati sei totem abusivi in un centro scommesse: sanzioni per 70mila euro; Catania. Gioco illegale, ispezioni dei Carabinieri e dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli: sanzioni per 70 mila euro.
Castellammare di Stabia: condanna definitiva per un gestore di centro scommesse abusivoLa vicenda nasce da un controllo della Guardia di Finanza, durante il quale i militari avevano rilevato giocate su un sito estero privo di autorizzazioni e sequestrato ricevute. agro24.it
Scommesse illegali: la Cassazione conferma la condanna per intermediazione abusivaLa Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso presentato contro la condanna di reclusione per organizzazione e intermediazione abusiva di scommesse. agimeg.it
Un adolescente di 15 anni è finito in terapia intensiva dopo aver partecipato a un incontro di boxe contro un uomo di 25 anni. Secondo la sua famiglia, il combattimento era legato a scommesse illegali. Il fatto è avvenuto il 31 gennaio 2026 in una palestra di Sa - facebook.com facebook