Scommesse illegali condanna definitiva per il titolare di un punto ricarica

Il titolare di un punto ricariche online a Racalmuto, Marco B., ha ricevuto una condanna definitiva perché gestiva scommesse illegali. La Corte di Cassazione ha confermato la pena di tre anni di carcere e una multa di 11mila euro. La sua attività, scoperta durante un'operazione delle forze dell'ordine, aveva attirato clienti anche dai paesi vicini.

La Corte di cassazione ha confermato la condanna a tre anni di reclusione e a 11mila euro di multa per il titolare di un punto vendita di ricariche online a Racalmuto, accusato di esercizio abusivo di attività di gioco e scommesse. Come riporta Agipronews, la Suprema Corte ha reso definitiva la sentenza del 2022 del tribunale di Agrigento, che aveva riconosciuto l’uomo colpevole di aver organizzato scommesse senza concessione dell’Agenzia delle dogane né autorizzazione di pubblica sicurezza. La cassazione ha richiamato diversi elementi a sostegno della condanna, tra cui l’esito delle perquisizioni e dei sequestri, le dichiarazioni del dipendente che confermavano le disposizioni ricevute dal titolare, il contratto di locazione intestato all’imputato e il ritrovamento di 1.🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

