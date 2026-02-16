Scicli basket di Serie C | vittoria su Messina e riaccende la lotta salvezza con Goi a segno

La squadra di basket di Scicli ha battuto Messina per 65-64, portando a casa una vittoria decisiva che riaccende le speranze di rimanere in Serie C. La causa di questo risultato è stata la buona prova di Goi, che ha segnato i punti decisivi negli ultimi secondi. La partita si è giocata in un campo difficile, con i giocatori di Scicli che hanno lottato fino all’ultimo secondo per ottenere i due punti.

Scicli, la Meerkat Viola Messina e Rilancia le Speranze Salvezza in Serie C. La Meerkat Scicli ha conquistato una vittoria preziosa in trasferta contro la Castanea Messina, imponendosi per 65-64 e ottenendo il secondo successo consecutivo nel campionato di Serie C. Un risultato che rilancia le ambizioni della squadra siciliana nella pool retrocessione, portandola a pari punti con gli avversari e alimentando la speranza di una salvezza che, fino a poco tempo fa, sembrava compromessa. La partita, disputata il 16 febbraio 2026, è stata decisa da un tiro di Lonatica negli ultimi secondi. Una Battaglia Equilibrata al Nord.