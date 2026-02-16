Sciabola | Criscio e Torre campioni a Foggia primi pass per i Campionati Italiani 2026

Martina Criscio e Pietro Torre hanno vinto la seconda tappa nazionale di sciabola ad Foggia, assicurandosi così i primi pass per i Campionati Italiani del 2026. La gara si è svolta nel palazzetto dello sport, dove numerosi atleti si sono sfidati sotto gli occhi di un pubblico appassionato. Con le vittorie di sabato, i due atleti si qualificano direttamente alle prossime fasi di qualificazione a Roma.

Sciabola Italiana in Festa: Criscio e Torre Conquistano Foggia, Volano i Pass per Roma 2026. Foggia ha vissuto un fine settimana di grande sport, culminato con i trionfi di Martina Criscio nella prova femminile e Pietro Torre in quella maschile alla Seconda Prova Nazionale di sciabola Assoluti. L’evento, cruciale per la qualificazione ai Campionati Italiani di Roma 2026, ha infiammato il quartiere fieristico pugliese, regalando al pubblico locale emozioni intense e definendo i primi nomi certi per la rassegna romana. Un Palcoscenico Pugliese per le Stelle della Sciabola. La competizione, organizzata con impeccabile efficienza dal Circolo Schermistico Dauno, ha visto atleti provenienti da tutta Italia contendersi i preziosi pass per i Campionati Italiani.🔗 Leggi su Ameve.eu Foggia si prepara: nel 2026 i Campionati Italiani di Sciabola accendono il Quartiere Fieristico con oltre 800 atleti. Foggia si prepara a vivere un grande evento sportivo nel 2026. Al Quartiere Fieristico di Foggia appuntamento con i Campionati Italiani di Sciabola Cadetti, Giovani e Assoluti Domani Foggia apre le porte al grande appuntamento con i Campionati Italiani di Sciabola. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Seconda prova nazionale di sciabola Assoluti, Criscio vince nella sua Foggia trascinata dal pubblico di casa; Scherma, nella Fiera di Foggia Martina Criscio vince la seconda prova nazionale di Sciabola. Seconda prova nazionale di sciabola Assoluti, Criscio vince nella sua Foggia trascinata dal pubblico di casaGran finale nel quartiere fieristico con le due gare riservate agli Assoluti della tappa di qualificazione ai Campionati Italiani di Roma 2026 ... foggiatoday.it Scherma, nella Fiera di Foggia Martina Criscio vince la seconda prova nazionale di SciabolaLa foggiana Martina Criscio si è aggiudicata la Seconda Prova Nazionale di sciabola femminile che si è disputata nel weekend presso la Fiera di Foggia ... foggiacittaaperta.it Nuova impresa di Alessia Succo che nei 60 ostacoli ritocca il suo record del mondo under 18 ai Campionati italiani allievi indoor di Ancona. La giovane piemontese, classe 2009, supera la sua migliore prestazione mondiale con 8''05. #ANSA facebook #Saviano: "Finché #Marotta avrà un ruolo nel calcio italiano, tutti avranno la sensazione che i campionati siano falsati. La rabbia di #Chiellini, ieri sera, sembra la rabbia di chi sa come funzionano le cose con Marotta". x.com