schizofrenia nel sangue le spie che indicano la risposta ai farmaci

Ricercatori hanno scoperto nel sangue dei pazienti con schizofrenia segnali chimici che indicano se i farmaci antipsicotici funzionano o meno. La ricerca ha identificato specifiche molecole che differenziano le persone che rispondono ai trattamenti da quelle che non ottengono miglioramenti, offrendo uno strumento concreto per personalizzare le terapie.

Tempo di lettura: 2 minuti Nel sangue di persone malate di schizofrenia è possibile individuare marcatori molecolari che permettono di distinguere le forme che trattabili con i farmaci antipsicotici da quelle che invece non rispondono. Lo indica la ricerca pubblicata sulla rivista Translational Psychiatry e condotta in Italia, dal Ceinge Biotecnologie Avanzate ‘Franco Salvatore’ di Napoli, in collaborazione con le Università di Salerno, ‘Federico II’ di Napoli e l’Università della Campania ‘Luigi Vanvitelli’ di Caserta. La schizofrenia è uno dei disturbi psichiatrici con più ricadute in termini di qualità della vita e costi per la salute pubblica, ma le cause genetiche e ambientali all’origine di questo disturbo sono ancora gran parte sconosciute e circa il 30% delle forme è resistente ai farmaci antipsicotici. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

