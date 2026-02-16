Il ministro Schillaci ha affermato che, nonostante le difficoltà, continua a sperare in una soluzione per il bambino trapiantato. La sua dichiarazione arriva dopo che sono stati avviati nuovi accertamenti sulle condizioni del piccolo, che si trova sotto stretta osservazione in ospedale. Schillaci ha aggiunto che bisogna rispettare i tempi della giustizia e delle indagini in corso.

Tempo di lettura: < 1 minuto “Ci vuole prudenza, dobbiamo aspettare i risultati. Abbiamo fiducia nella magistratura e nei carabinieri dei Nas. Gli ispettori del ministero faranno – come hanno sempre fatto in tante situazioni – il loro dovere. Poi trarremo le conclusioni. Per il momento, siamo vicini al bambino, alla sua famiglia e speriamo ancora che si possa trovare una soluzione per questo piccolo paziente che sta soffrendo”. Così il ministro della Salute Orazio Schillaci, intervistato da RaiNews24, sulla vicenda del bambino che ha subito il trapianto di un cuore danneggiato. Il ministro ha ribadito più volte la necessità di fare chiarezza: bisogna “capire cosa è successo per non far perdere la fiducia dei cittadini verso un atto di grande altruismo che è quello di donare”, ha detto. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Schillaci: “Per bimbo trapiantato confidiamo ancora in una soluzione”

Il ministro della Salute, Schillaci, ha dichiarato che il caso di un bambino con cuore trapiantato danneggiato deriva da un episodio inaccettabile.

Un bambino di 2 anni di Napoli si trova in condizioni critiche dopo aver subito un trapianto di cuore, che è stato danneggiato durante il trasporto dal donatore.

