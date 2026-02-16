Scampitella in festa per la XVIII edizione del Carnevale

Il Carnevale di Scampitella torna a animare il paese domenica 22 febbraio, dopo due anni di pausa forzata a causa della pandemia. Quest’anno, la festa celebra la sua XVIII edizione con sfilate di carri colorati, maschere divertenti e musica dal vivo, attirando residenti e visitatori da tutta la zona. La comunità si prepara con entusiasmo per questo evento tradizionale, che rappresenta un momento di allegria e unione per tutti.

Domenica 22 febbraio Scampitella si prepara a vivere uno degli appuntamenti più attesi dell’anno: il Carnevale Scampitellese, giunto alla sua XVIII edizione. Un evento che, nel tempo, è diventato simbolo di aggregazione e valorizzazione delle tradizioni locali, capace di richiamare famiglie, visitatori e appassionati da tutto il territorio. Il cuore della manifestazione sarà la tradizionale sfilata dei carri allegorici e dei gruppi mascherati, in programma alle ore 15:30 in Piazza Libertà. Colori, creatività e ironia animeranno le strade del paese, con allestimenti curati nei dettagli e costumi frutto di mesi di lavoro e passione da parte delle associazioni e dei cittadini coinvolti.🔗 Leggi su Avellinotoday.it

Torino di Sangro si prepara a festeggiare con la sua 31esima edizione del Carnevale.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.