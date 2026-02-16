Scalera | Taranto Lecce e Brindisi esclusi dal sostegno sulle cartelle irrigue Atto politicamente irresponsabile

Scalera denuncia che Taranto, Lecce e Brindisi sono stati esclusi dal sostegno sulle cartelle irrigue, provocando proteste tra gli agricoltori delle zone interessate. La decisione della Regione Puglia, infatti, ha lasciato fuori molte aziende che affrontano difficoltà crescenti, aggravando la situazione già complessa nel settore agricolo del Sud Italia. Gli agricoltori di queste provincie si sentono abbandonati e chiedono che si riveda subito il provvedimento.

Tarantini Time Quotidiano “Il provvedimento adottato dalla Regione Puglia sulle cartelle irrigue è l’ennesima misura parziale, tardiva e profondamente ingiusta. Non si può accettare che si continui a intervenire senza una visione complessiva, creando disparità intollerabili tra territori che vivono le stesse identiche difficoltà. Escludere gli agricoltori delle province di Taranto, Lecce e Brindisi – ha dichiarato il Consigliere Regionale Antonio Paolo Scalera – significa sancire ufficialmente l’esistenza di agricoltori di serie A e di serie B. È una scelta politicamente grave. I costi energetici – ha proseguito Scalera – sono aumentati per tutti, le tariffe irrigue pesano ovunque e i margini produttivi si sono ridotti in ogni angolo della Puglia. 🔗 Leggi su Tarantinitime.it

