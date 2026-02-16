Sbarcati i migranti della Solidaire 52 sono minorenni De Pascale | Umanità e organizzazione sono i nostri principi
La nave Solidaire, battente bandiera tedesca, ha attraccato questa mattina a Marina di Ravenna, portando a terra 52 minori tra i migranti a bordo. De Pascale ha dichiarato che l’approccio alla gestione dell’emergenza si basa sull’umanità e sull’organizzazione, mentre le operazioni di sbarco si sono concluse senza intoppi. Tra i giovani arrivati, molti avevano con sé effetti personali, come zaini e cappelli, pronti per essere affidati alle autorità locali.
Al circolo nautico della Standiana saranno completate le procedure di identificazione e gli approfondimenti sanitari e sociali Sono ormai concluse le operazioni di sbarco della nave della ong Solidaire (battente bandiera tedesca), arrivata questa mattina alla banchina della Fabbrica Vecchia del porto di Marina di Ravenna+. Terminate le verifiche a bordo delle condizioni sanitarie dei passeggeri, non pomeriggio le operazioni di sbarco si sono avviate alla conclusione. Le persone a bordo, che sono state soccorse nel corso di tre interventi nel mar Mediterraneo. Nel bilancio finale fornito dalla Regione sono 114 le persone sbarcate, 52 sono minori e di questi 49 non sono accompagnati.🔗 Leggi su Ravennatoday.it
Sono entrata al Beccaria per uno spettacolo, e ne sono uscita pensando che quei ragazzi sono tutti figli nostri
Il governatore de Pascale: "I cantieri? Sono colpa mia. Ma l’Adriatica è la priorità"
Il governatore de Pascale riflette sulla gestione della città di Ravenna, riconoscendo le proprie responsabilità sui cantieri e sottolineando l'importanza dell’Adriatica come priorità.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: Oltre 300 migranti sono sbarcati in Italia nelle ultime 24 ore; Sbarchi giù, rimpatri su: che cosa c’è di vero nei dati di Meloni; Migranti diretti a Ravenna, madre e figlio di 18 mesi sbarcati a Brindisi per ragioni sanitarie; Migranti, quanti sono i rimpatri effettivi dall'Italia? I dati.
La nave ONG Solidaire arrivata al porto di Ravenna, sbarcati i migrantiLa nave umanitaria tedesca Solidaire ha attraccato in mattinata al porto di Ravenna con 120 migranti a bordo, registrando il 25esimo arrivo di una nave ... ravennanotizie.it
Migranti: da inizio anno sbarcate 2.166 persone sulle nostre coste. Quasi il 18% sono minori non accompagnatiSono finora 2.166 le persone migranti sbarcate sulle coste da inizio anno. Nello stesso periodo, lo scorso anno furono 4.911 mentre nel 2024 furono 4.097. Il dato è stato diffuso dal ministero degli I ... agensir.it
Migranti diretti a Ravenna, madre e figlio di 18 mesi sbarcati a Brindisi per ragioni sanitarie - News x.com
Sbarcati a Pozzallo nella mattina di oggi, 220 migranti soccorsi dalla Guardia Costiera Sono sbarcati, nelle prime ore di questa mattina, i 220 migranti soccorsi a 50 miglia dalla costa di Pozzallo. I migranti, a bordo di un peschereccio partito dalla Libia, sono st - facebook.com facebook