Sbarcati i migranti della Solidaire 52 sono minorenni De Pascale | Umanità e organizzazione sono i nostri principi

La nave Solidaire, battente bandiera tedesca, ha attraccato questa mattina a Marina di Ravenna, portando a terra 52 minori tra i migranti a bordo. De Pascale ha dichiarato che l’approccio alla gestione dell’emergenza si basa sull’umanità e sull’organizzazione, mentre le operazioni di sbarco si sono concluse senza intoppi. Tra i giovani arrivati, molti avevano con sé effetti personali, come zaini e cappelli, pronti per essere affidati alle autorità locali.

Al circolo nautico della Standiana saranno completate le procedure di identificazione e gli approfondimenti sanitari e sociali Sono ormai concluse le operazioni di sbarco della nave della ong Solidaire (battente bandiera tedesca), arrivata questa mattina alla banchina della Fabbrica Vecchia del porto di Marina di Ravenna+. Terminate le verifiche a bordo delle condizioni sanitarie dei passeggeri, non pomeriggio le operazioni di sbarco si sono avviate alla conclusione. Le persone a bordo, che sono state soccorse nel corso di tre interventi nel mar Mediterraneo. Nel bilancio finale fornito dalla Regione sono 114 le persone sbarcate, 52 sono minori e di questi 49 non sono accompagnati.🔗 Leggi su Ravennatoday.it

Il governatore de Pascale riflette sulla gestione della città di Ravenna, riconoscendo le proprie responsabilità sui cantieri e sottolineando l'importanza dell’Adriatica come priorità.

