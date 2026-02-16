Saviano | Campionato falsato E Marotta | Non so nemmeno chi sia lui

Acque agitate in queste ore in casa Inter ma non solo: l’espulsione di Kalulu dalla gara Inter-Juventus per l’inesistente fallo del calciatore bianconero ai danni di Bastoni crea polemiche infinite delle quali prende parte anche lo scrittore Roberto Saviano che attacca duramente l’amministratore delegato dei nerazzurri, Beppe Marotta, la cui risposta non si è fatta attendere. Cosa ha detto Saviano. Sul proprio profilo ufficiale Instagram, Saviano attacca l’ad dell’Inter sul piano personale. “Finché quest’uomo avrà un ruolo nel calcio italiano, tutti avranno la sensazione che i campionati siano falsati ”, scrive sul social con la foto dell’ad in primo piano. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

Roberto Saviano ha criticato duramente Marotta, accusando il calcio italiano di essere truccato.

Marotta commenta l’ultima polemica tra Bastoni e i tifosi dell’Inter, accusando il calcio di aver esagerato con le critiche e difendendo il giocatore.

Saviano: Finché ci sarà Marotta, i campionati sembreranno falsati. Chiellini sa come funziona con lui

«Saviano? Non so chi sia», Marotta furioso su Inter-Juve: l'attacco dello scrittore sui «campionati falsati» e la minaccia di querela

Saviano attacca la Serie A: «Campionato falsato, finché certe dinamiche restano intoccabili»

