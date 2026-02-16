Il Sassuolo conquista una vittoria importante, mettendo fine a una lunga assenza di successi contro l’Udinese, che durava da dieci anni. La squadra dimostra di poter fare risultato anche senza il contributo di Matic in regia, grazie a una prestazione coraggiosa e determinata. Questi risultati rafforzano la corsa alla salvezza e danno nuove speranze ai neroverdi.

Vincere, per la prima volta, senza Matic in regia? Fatto. Battere due volte – l’unica e ultima volta 10 anni fa – l’Udinese nella stessa stagione? Fatto. Prendersi tre punti che valgono salvezza virtuale, e in rimonta? Fatto. Tre indizi fanno una prova, e dicono che il Sassuolo è di là dal guado: e non solo perché sbanca Udine – campo sul quale sono cadute Napoli, Roma e Atalanta, per dire – ma anche perché lo fa grazie ai primi gol del nuovo anno di due giocatori – Pinamonti e Laurientè – che nel 2026 non avevano ancora segnato e fanno sentire, nell’occasione giusta, la ‘voce del padrone’. Che il Sassuolo alza nella ripresa, e nel giro di un paio di minuti, ribaltando quell’ Udinese che era andata in vantaggio per prima. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Sassuolo Rimonta, firme illustri e... salvezza

