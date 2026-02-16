Sassuolo Rimonta firme illustri e salvezza
Il Sassuolo conquista una vittoria importante, mettendo fine a una lunga assenza di successi contro l’Udinese, che durava da dieci anni. La squadra dimostra di poter fare risultato anche senza il contributo di Matic in regia, grazie a una prestazione coraggiosa e determinata. Questi risultati rafforzano la corsa alla salvezza e danno nuove speranze ai neroverdi.
Vincere, per la prima volta, senza Matic in regia? Fatto. Battere due volte – l’unica e ultima volta 10 anni fa – l’Udinese nella stessa stagione? Fatto. Prendersi tre punti che valgono salvezza virtuale, e in rimonta? Fatto. Tre indizi fanno una prova, e dicono che il Sassuolo è di là dal guado: e non solo perché sbanca Udine – campo sul quale sono cadute Napoli, Roma e Atalanta, per dire – ma anche perché lo fa grazie ai primi gol del nuovo anno di due giocatori – Pinamonti e Laurientè – che nel 2026 non avevano ancora segnato e fanno sentire, nell’occasione giusta, la ‘voce del padrone’. Che il Sassuolo alza nella ripresa, e nel giro di un paio di minuti, ribaltando quell’ Udinese che era andata in vantaggio per prima. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
Real, rimonta prodigiosa. Vittoria che sa di salvezza
Il Real Forte Querceta conquista una vittoria importante contro il Massese, grazie a una rimonta significativa.
Genoa-Bologna 3-2, De Rossi rimonta e conquista 3 punti per la salvezza
Il Genoa ha ottenuto una vittoria importante battendo il Bologna 3-2.
