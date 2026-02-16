Sasso Finale amaro sfuma il colpo Gobbo

Il Sasso Finale ha perso contro il Piacenza nel recupero, a causa di un gol di Ganz. L’attaccante, entrato in campo da poco, ha approfittato di un errore difensivo per segnare al 90’. La squadra di Farneti aveva sperato in un risultato positivo fino all’ultimo minuto, ma il colpo è stato fatale proprio negli ultimi istanti di gioco.

Sfuma al 90’ il sogno del Sasso Marconi di strappare un risultato positivo contro una big. E’ stata una zampata del neo-entrato Ganz, quando stava per iniziare il recupero, a regalare la vittoria al Piacenza e a condannare così la band di Franco Farneti ad una sconfitta che complica la rincorsa verso la permanenza in categoria. Sestultima in classifica a pari-merito con la Correggese, che è però da considerare virtualmente davanti grazie ad una migliore differenza reti, la formazione gialloblù paga ora quattro punti di svantaggio dall’ultimo posto utile per la salvezza diretta e, per cercare di far lievitare le proprie quotazioni, servirà una rapida svolta positiva. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Sasso Finale amaro, sfuma il colpo Gobbo C’è troppa Pistoiese per il Sasso. Marra rende meno amaro il ko Nel match di ieri, la Pistoiese ha ottenuto una vittoria significativa sul Sasso Marconi, rafforzando la propria posizione in classifica. Colpo gobbo in profumeria: furto da 1.500 euro poi la fuga in metro Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Sasso Finale amaro, sfuma il colpo Gobbo; Curling, sogno infranto per Stefania Constantini e Amos Mosaner. Vendetta con gli interessi da parte degli Usa. Oggi la sfida per il bronzo. Atletica Gran Sasso in finale A Argento con entrambe le squadreFine settimana esaltante per l’Atletica Gran Sasso Teramo, unica società abruzzese qualificata alle finali nazionali dei Campionati di Società Assoluti. La squadra maschile ha conquistato la ... fidal.it Maceratese impegnata al “Gran Sasso d’Italia” contro L’Aquila nella 24esima giornata del Girone F di Serie D, in una gara equilibrata e combattuta decisa da un colpo di testa finale - facebook.com facebook