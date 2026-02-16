Sarzana parte in salita e cade a Giovinazzo

Sarzana ha iniziato male la partita contro Giovinazzo, perdendo il primo tempo con un gol subito. La squadra ha subito un'inversione di marcia nel secondo tempo, ma non è bastato a evitare la sconfitta. Durante la gara, i giocatori hanno mostrato impegno, anche se alcuni errori hanno pesato sul risultato finale.

HOCKEY SARZANA 2 (3-1, 0-1): Bovo, Amato, Cardoso, Clavel, Mezzina, Mura, Maturano, Turturro, Monticelli F., Dangelico. Allenatore: Marzella HOCKEY SARZANA: Corona, Borsi, Rubio, Tabarelli, Munne Manrique, De Rinaldis, Angeletti, Lavagetti, Grossi. Allenatore: Festa Arbitri: Filippo Fronte di Novara e Giacomo Vischio di Thiene Marcatori: 1° tempo: 4’39“ Clavel, 8’39“ Clavel, 11’10“ Cardoso, 13’39“ Rubio. 2° tempo: 17’ Munne Distratto e poco reattivo l’ Hockey Sarzana regala il primo tempo al Giovinazzo non riuscendo poi a rimettere in piedi la partita. I rossoneri sono usciti sconfitti 3 a 2 nella trasferta pugliese pagando a caro prezzo una partenza tutta in salita. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Sarzana parte in salita e cade a Giovinazzo Rincari 2026, il nuovo anno parte in salita: carburanti, sigarette e pedaggi più cari A partire dal 2026, entrano in vigore nuovi aumenti su carburanti, sigarette e pedaggi, determinati dalla legge di bilancio e dai provvedimenti collegati. Crisi globale e carenza di personale: il 2026 dell’artigianato friulano parte in salita Il 2026 si apre con sfide significative per l’artigianato del Friuli Venezia Giulia. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Sarzana parte in salita e cade a Giovinazzo. Filippo domenica parte per il mare. Lo aspetta una stalla di Sarzana. Dov’è il clima è più mite. facebook