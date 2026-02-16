Sarzana parte in salita e cade a Giovinazzo

Da lanazione.it 16 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Sarzana ha iniziato male la partita contro Giovinazzo, perdendo il primo tempo con un gol subito. La squadra ha subito un'inversione di marcia nel secondo tempo, ma non è bastato a evitare la sconfitta. Durante la gara, i giocatori hanno mostrato impegno, anche se alcuni errori hanno pesato sul risultato finale.

HOCKEY SARZANA 2 (3-1, 0-1): Bovo, Amato, Cardoso, Clavel, Mezzina, Mura, Maturano, Turturro, Monticelli F., Dangelico. Allenatore: Marzella HOCKEY SARZANA: Corona, Borsi, Rubio, Tabarelli, Munne Manrique, De Rinaldis, Angeletti, Lavagetti, Grossi. Allenatore: Festa Arbitri: Filippo Fronte di Novara e Giacomo Vischio di Thiene Marcatori: 1° tempo: 4’39“ Clavel, 8’39“ Clavel, 11’10“ Cardoso, 13’39“ Rubio. 2° tempo: 17’ Munne Distratto e poco reattivo l’ Hockey Sarzana regala il primo tempo al Giovinazzo non riuscendo poi a rimettere in piedi la partita. I rossoneri sono usciti sconfitti 3 a 2 nella trasferta pugliese pagando a caro prezzo una partenza tutta in salita. 🔗 Leggi su Lanazione.it

sarzana parte in salita e cade a giovinazzo
© Lanazione.it - Sarzana parte in salita e cade a Giovinazzo

Rincari 2026, il nuovo anno parte in salita: carburanti, sigarette e pedaggi più cari

A partire dal 2026, entrano in vigore nuovi aumenti su carburanti, sigarette e pedaggi, determinati dalla legge di bilancio e dai provvedimenti collegati.

Crisi globale e carenza di personale: il 2026 dell’artigianato friulano parte in salita

Il 2026 si apre con sfide significative per l’artigianato del Friuli Venezia Giulia.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

Argomenti discussi: Sarzana parte in salita e cade a Giovinazzo.