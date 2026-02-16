sartori fiducia immensa sul nostro tecnico

Giovanni Sartori è sceso in campo prima della partita contro il Torino per difendere il suo tecnico e rassicurare i tifosi. La decisione di parlare in un momento difficile deriva dalla crescente tensione tra i supporter e la squadra. Sartori ha espresso una fiducia totale nel lavoro dell’allenatore, sottolineando che il problema non riguarda i rinnovi dei giocatori italiani, ma altri aspetti della stagione. Un dettaglio concreto è che la società non intende cambiare guida tecnica nonostante le recenti sconfitte.

" Italiano non è in discussione e i rinnovi non sono il problema del nostro momento negativo". Che il momento fosse delicato, per non dire delicatissimo, alla vigilia della gara con il Torino, lo racconta il fatto che a metterci la faccia e a parlare nel pre partita sia stato il responsabile dell’area tecnica rossoblù Giovanni Sartori, uno poco avvezzo ai riflettori. Serviva serrare i ranghi e allontanare voci e indiscrezioni, al termine di una settimana in cui Italiano è stato accostato al Napoli prima e al Torino poi, proprio alla vigilia della sfida con i granata fondamentale per ripartire. Serviva, soprattutto, rimettere in moto il Bologna alla vigilia degli spareggi di Europa League con il Brann, al termine di una settimana in cui si erano rincorse voci di un Italiano potenzialmente in discussione in caso di uscita dall’Europa League. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

