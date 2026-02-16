Sarsina un proiettore per il cinema parrocchiale donato da Confartigianato per il Sociale

Confartigianato per il Sociale ha donato un nuovo proiettore digitale al cinema parrocchiale di Sarsina, per aiutare la comunità a continuare a organizzare serate di film e incontri culturali. La donazione nasce dal desiderio di mantenere vivo il luogo di ritrovo, che da anni rappresenta un punto di riferimento per molte famiglie della zona. La struttura potrà ora offrire spettacoli di qualità superiore, attirando anche i giovani e le scuole del territorio.

A promuovere e coordinare l’iniziativa è stato Claudio Alessandrini, presidente di Confartigianato Valle Savio, da anni anche volontario del cinema parrocchiale, dove con cadenza mensile cura personalmente la proiezione dei film. È stato lui a farsi promotore della raccolta fondi, coinvolgendo il Consiglio del cinema, la Bcc di Sarsina e Confartigianato per il Sociale, costruendo una rete di collaborazione concreta ed efficace che ha portato a un risultato importante per l’intera cittadinanza. Per celebrare il traguardo raggiunto è stata organizzata una serata di ringraziamento, presente il sindaco Enrico Cangini, occasione per ribadire il valore del cinema come luogo di aggregazione e punto di riferimento culturale per la comunità di Sarsina.🔗 Leggi su Cesenatoday.it

