Saronno l’incredibile vicenda della donna picchiata dal richiedente asilo che vive sotto casa Giordano sbotta in diretta

Alessandra Zampa di Saronno è stata picchiata da un uomo che si trova sotto casa sua, e questa aggressione ha scatenato l’indignazione del conduttore Mario Giordano durante la trasmissione “Fuori dal coro” di ieri sera. La donna ha raccontato di aver subito violenze da parte di un richiedente asilo che vive nel quartiere, un episodio che ha attirato l’attenzione di molti cittadini e ha acceso il dibattito sulla presenza di questa persona nel suo condominio. Giordano si è mostrato molto arrabbiato, criticando la gestione delle situazioni di questo tipo.

Aggressioni a Saronno Sud: uomo più volte denunciato, tutto fermo perché richiedente asilo A Saronno Sud, un uomo con precedenti per aggressioni e comportamenti molesti è stato coinvolto in recenti episodi. Donna picchiata a morte in casa dal marito, l'allarme dopo che non si era presentata al lavoro: i due viveano insieme. L'ombra della separazione