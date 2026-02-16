Saronno – Al Cinema Teatro Prealpi di Saronno il monologo di Vera Gheno contro i modelli imposti di

Vera Gheno porta il suo monologo “Nessun? è normale” a Saronno per sfidare le idee convenzionali sulla normalità. La sociolinguista e divulgatrice italiana si esibirà il 26 febbraio al Cinema Teatro Prealpi, portando in scena un intervento diretto e senza fronzoli. Durante lo spettacolo, Gheno affronta le pressioni sociali che spingono a conformarsi a certi schemi di comportamento, invitando il pubblico a riflettere su cosa si nasconde dietro le etichette di “normale”.

Vera Gheno a Saronno con “Nessun? è normale”: un monologo per smantellare i modelli di normalità. Saronno si prepara ad accogliere il 26 febbraio, al Cinema Teatro Prealpi, il monologo di Vera Gheno, sociolinguista e divulgatrice, intitolato “Nessun? è normale”. L’evento, parte del festival Filosofarti, è promosso dall’associazione Helianto e dal Comune di Saronno, assessorato alle Pari opportunità, e mira a stimolare una riflessione critica sul concetto di normalità e sulle dinamiche sociali che portano all’esclusione. Un evento nel contesto del festival Filosofarti. Il festival Filosofarti, da anni un punto di riferimento nel panorama culturale lombardo, si propone di portare la filosofia fuori dai contesti accademici, rendendola accessibile a un pubblico ampio e diversificato.🔗 Leggi su Ameve.eu

