Saronno – Al Cinema Teatro Prealpi di Saronno il monologo di Vera Gheno contro i modelli imposti di
Vera Gheno porta il suo monologo “Nessun? è normale” a Saronno per sfidare le idee convenzionali sulla normalità. La sociolinguista e divulgatrice italiana si esibirà il 26 febbraio al Cinema Teatro Prealpi, portando in scena un intervento diretto e senza fronzoli. Durante lo spettacolo, Gheno affronta le pressioni sociali che spingono a conformarsi a certi schemi di comportamento, invitando il pubblico a riflettere su cosa si nasconde dietro le etichette di “normale”.
Vera Gheno a Saronno con “Nessun? è normale”: un monologo per smantellare i modelli di normalità. Saronno si prepara ad accogliere il 26 febbraio, al Cinema Teatro Prealpi, il monologo di Vera Gheno, sociolinguista e divulgatrice, intitolato “Nessun? è normale”. L’evento, parte del festival Filosofarti, è promosso dall’associazione Helianto e dal Comune di Saronno, assessorato alle Pari opportunità, e mira a stimolare una riflessione critica sul concetto di normalità e sulle dinamiche sociali che portano all’esclusione. Un evento nel contesto del festival Filosofarti. Il festival Filosofarti, da anni un punto di riferimento nel panorama culturale lombardo, si propone di portare la filosofia fuori dai contesti accademici, rendendola accessibile a un pubblico ampio e diversificato.🔗 Leggi su Ameve.eu
Vera Gheno, relatività linguistica e realtà: il 15 gennaio al Teatro di Felegara
Il 15 gennaio al Teatro di Felegara si terrà l’incontro
Saronno – Referendum Giustizia, a Saronno una serata di confronto sulle ragioni del “No” –
A Saronno, il comitato locale ha organizzato una serata di discussione per spiegare le ragioni del “No” alla riforma della Giustizia, che si terrà prima del referendum del 22 e 23 marzo.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: Saronno, San Valentino sul palco: due spettacoli per raccontare l’amore; Pannello si stacca dal soffitto e cade in classe: 17 aule chiuse; San Valentino al Teatro Giuditta Pasta: due spettacoli, due visioni dell’amore, due cuori che non si accontentano; Sì l’ammore no al Teatro Giuditta Pasta di Saronno – comunicato stampa.
Al Cinema Teatro Prealpi di Saronno il monologo di Vera Gheno contro i modelli imposti di normalitàIl festival Filosofarti propone a Saronno uno spettacolo per riflettere su identità, linguaggio e inclusione, superando l’idea di una norma unica a cui conformarsi ... varesenews.it
Da Amadeus alla Signora delle Camelie: a Saronno teatro e cinema dialoganoL’iniziativa propone un percorso originale: ogni titolo viene presentato prima o dopo nella sua versione teatrale e cinematografica, permettendo agli spettatori di cogliere affinità e differenze tra i ... varesenews.it
Lunedì 16 febbraio alle 19.00 al Cinema Teatro Italia arriva "43 cassette – Memorie militanti di un archivio video ritrovato", il documentario di Giacomo Villa. Un viaggio dentro un archivio riemerso: 43 videocassette che custodiscono lotte, volti, parole e mem - facebook.com facebook