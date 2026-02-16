Francesco Taccetti ha deciso di guidare la Pallacanestro Trieste per mantenere stabile il progetto e consolidare il rapporto con i giocatori. La scelta nasce dalla volontà di proseguire sulla strada già tracciata e di rafforzare la coesione nel gruppo, che ha mostrato segnali positivi durante la scorsa stagione. Taccetti ha infatti sottolineato di voler essere autentico e diretto con la squadra, promettendo di restare fedele a sé stesso e alla propria filosofia.

Francesco Taccetti assume la guida della Pallacanestro Trieste con una scelta che privilegia la continuità del lavoro e la fiducia costruita nel tempo, sia in palestra sia nello spogliatoio. Il profilo tecnico e umano del nuovo head coach si fonda su un metodo consolidato, orientato all’ascolto, al confronto costante e alla responsabilità condivisa al servizio del gruppo. laurea in ingegneria e un percorso professionale che abbraccia il management hanno accompagnato Taccetti lungo una traiettoria non convenzionale, sino a dedicarsi completamente al basket. Dopo esperienze nel settore giovanile e nel lavoro con la prima squadra a Ravenna, ha proseguito al fianco di Attilio Caja a Reggio Emilia, contribuendo a una stagione che si è conclusa con la finale della FIBA Europe Cup nel 2022. 🔗 Leggi su Mondosport24.com

© Mondosport24.com - Sarò me stesso, la promessa di Taccetti ai suoi ragazzi

Amy Madigan si presenta ai Golden Globe 2026 in uno smoking elegante, abbinato a quello del marito Ed Harris, riproponendo un look simile a quello indossato circa 30 anni fa.

Don Joe - SIAMO TUTTI CIECHI feat. Lubi, Promessa (Visual Video)

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.