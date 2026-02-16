Sarno Carnevale al buio | carro scontro black-out e indagini sulla sicurezza degli eventi

A Sarno, un incidente durante il Carnevale ha provocato un blackout e ha sollevato dubbi sulla sicurezza degli eventi pubblici. Ieri sera, un carro allegorico ha schiacciato un palo della luce nella zona di Cappella Vecchia, lasciando decine di case senza energia elettrica. La comunità aspetta ora chiarimenti sulle misure di sicurezza adottate durante la festa.

Carnevale al Buio: Incidente a Sarno, un Carro Contro un Palo e la Comunità in Attesa di Risposte. La festa di Carnevale a Sarno, in provincia di Salerno, si è trasformata in una serata di preoccupazione ieri sera quando un carro allegorico ha impattato contro un palo della pubblica illuminazione, causando un’interruzione di corrente che ha colpito la zona di Cappella Vecchia. L’incidente, fortunatamente senza feriti tra i partecipanti alla sfilata, ha sollevato interrogativi sulla sicurezza delle infrastrutture e sulla pianificazione degli eventi pubblici nel comune. La Dinamica dell’Incidente e i Primi Interventi.🔗 Leggi su Ameve.eu

Durante il Carnevale di Sarno, un carro allegorico si è staccato improvvisamente, cadendo sulla folla e ferendo tre persone, tra cui una bambina.

Durante la sfilata di Carnevale a Sarno, una figura di un carro allegorico è crollata sulla folla, causando paura tra i presenti.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.