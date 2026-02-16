Sardina Cup 2026 al via il Campionato Invernale | buona la prima con 26 barche in regata

Il Campionato Invernale Sardina Cup 2026 è iniziato domenica 15 febbraio con una regata che ha visto 26 barche affrontarsi in mare. Il Circolo Velico Riminese, membro della 11esima Zona Fiv, ha organizzato questa prima prova, attirando molti appassionati di vela. La giornata si è conclusa con un vento favorevole che ha permesso di portare a termine la gara senza problemi.

Partita la prima giornata organizzata dal Circolo Velico Riminese con equipaggi da tutto l'Adriatico. Prossimo appuntamento l'1 marzo È partito domenica, 15 febbraio, il Campionato Invernale Sardina Cup 2026 organizzato dal Circolo Velico Riminese, affiliato alla 11esima Zona Fiv. Ventisei le imbarcazioni al via, con equipaggi provenienti non solo dal porto di Rimini ma anche da altri scali dell'Adriatico, a conferma dell'interesse che l'evento continua a suscitare. La giornata si è aperta come da programma con il briefing presso la sede del circolo, prima di scendere in mare per disputare due prove.