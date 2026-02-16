Sardegna maltempo a Villacidro | Arera sospende utenze e tributi per 6 mesi sostegno a famiglie e imprese colpite

Il maltempo che ha investito Villacidro il 18 gennaio 2026 ha causato disagi alle famiglie e alle imprese locali. Per alleggerire i problemi causati dalla pioggia intensa, l'Arera ha deciso di sospendere i pagamenti delle utenze e dei tributi per sei mesi. Questa misura mira a offrire un aiuto concreto a chi si trova in difficoltà a causa degli eventi meteorologici.

Maltempo in Sardegna, l’Arera sospende i pagamenti per le utenze di Villacidro. Un’ondata di sollievo per famiglie e imprese di Villacidro, in Sardegna, colpite dal maltempo del 18 gennaio 2026. L’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (Arera) ha disposto la sospensione dei pagamenti di utenze e tributi locali, un provvedimento che mira ad alleviare l’impatto economico di una situazione già difficile e a sostenere la ripresa della comunità. Un’emergenza climatica e la risposta di Arera. L’evento meteorologico che ha colpito Villacidro ha causato danni significativi a immobili e infrastrutture, mettendo a dura prova la resilienza della comunità locale.🔗 Leggi su Ameve.eu

La Arera ha deciso di sospendere le bollette di luce, gas e acqua in Calabria, Sardegna e Sicilia per sei mesi.

L’Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (Arera) ha deciso di sospendere per sei mesi le bollette di luce, gas, acqua e rifiuti per alcuni comuni di Calabria, Sardegna e Sicilia colpiti dal ciclone Harry.

