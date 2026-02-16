Sardegna maltempo a Villacidro | Arera sospende utenze e tributi per 6 mesi sostegno a famiglie e imprese colpite
Il maltempo che ha investito Villacidro il 18 gennaio 2026 ha causato disagi alle famiglie e alle imprese locali. Per alleggerire i problemi causati dalla pioggia intensa, l'Arera ha deciso di sospendere i pagamenti delle utenze e dei tributi per sei mesi. Questa misura mira a offrire un aiuto concreto a chi si trova in difficoltà a causa degli eventi meteorologici.
Maltempo in Sardegna, l’Arera sospende i pagamenti per le utenze di Villacidro. Un’ondata di sollievo per famiglie e imprese di Villacidro, in Sardegna, colpite dal maltempo del 18 gennaio 2026. L’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (Arera) ha disposto la sospensione dei pagamenti di utenze e tributi locali, un provvedimento che mira ad alleviare l’impatto economico di una situazione già difficile e a sostenere la ripresa della comunità. Un’emergenza climatica e la risposta di Arera. L’evento meteorologico che ha colpito Villacidro ha causato danni significativi a immobili e infrastrutture, mettendo a dura prova la resilienza della comunità locale.🔗 Leggi su Ameve.eu
Calabria, Sardegna e Sicilia: Arera sospende bollette luce, gas e acqua per 6 mesi dopo il ciclone Harry.
La Arera ha deciso di sospendere le bollette di luce, gas e acqua in Calabria, Sardegna e Sicilia per sei mesi.
Ciclone Harry: Arera sospende bollette luce, gas, acqua e rifiuti in Calabria, Sardegna e Sicilia per sei mesi dal 2026.
L’Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (Arera) ha deciso di sospendere per sei mesi le bollette di luce, gas, acqua e rifiuti per alcuni comuni di Calabria, Sardegna e Sicilia colpiti dal ciclone Harry.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: Stop per sei mesi al pagamento delle bollette nelle zone colpite dal ciclone Harry; Maltempo, sospesi per sei mesi i pagamenti delle bollette di luce e gas per le popolazioni in difficoltà.
Maltempo in Sardegna, l’enorme lavoro dei Vigili del fuoco nel weekendIn Sardegna il maltempo del weekend mette in difficoltà strade e abitazioni: centinaia di interventi dei Vigili del fuoco ... cagliaripad.it
Maltempo in Sardegna: fortissime raffiche di vento colpiscono anche l’OgliastraProseguono senza sosta gli interventi dei Vigili del Fuoco in tutta la Sardegna a seguito dell’ondata di maltempo che sta interessando l’isola. Particolare attenzione è riservata all’Ogliastra, dove f ... vistanet.it
l maltempo non arretra in Sardegna: domani burrasca e mareggiate con onde oltre 4 metri Forti venti di maestrale da nord ovest già dalla notte di lunedì 16 febbraio - facebook.com facebook
Maltempo Sardegna, ancora strade chiuse e blackout nel sud-est e nel Sassarese x.com