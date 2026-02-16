Saponara riaperto il lungomare verso Villafranca dopo la rimozione della sabbia

Questa mattina, il lungomare tra Saponara e Villafranca Tirrena è stato riaperto dopo la rimozione della sabbia, che aveva bloccato il traffico da venerdì scorso. La mareggiata aveva depositato grandi quantità di sedimenti sulla carreggiata, rendendo difficile il passaggio delle auto. Ora, le squadre di lavori pubblici hanno eliminato gli ostacoli per permettere di nuovo il passaggio.

Gli operai comunali hanno completato gli interventi sul tratto chiuso venerdì con ordinanza. L'area resta sotto monitoraggio per le condizioni meteomarine avverse È stato riaperto questa mattina il tratto di lungomare al confine tra Saponara e Villafranca Tirrena, chiuso da venerdì scorso a causa dell'accumulo di sabbia sulla carreggiata legata all'ondata di maltempo e mareggiate. Il ripristino della viabilità arriva dopo giorni di disagi per automobilisti e residenti, ma resta alta l'attenzione. Le previsioni meteomarine non favorevoli impongono infatti un monitoraggio costante del tratto, con la possibilità di intervenire tempestivamente qualora si ripresentassero condizioni di pericolo per la circolazione.