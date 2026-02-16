Sansovino forza 4 Doppio De Filippo Lanciotto a picco

Il Sansovino ha battuto il Lancotto Campi 4-0, un risultato che deriva dalla doppietta di De Filippo. La squadra ospite ha subito due gol nel primo tempo e altri due nella ripresa, senza riuscire a reagire. Durante la partita, il Lancotto Campi ha mostrato alcune difficoltà in difesa, lasciando spazio agli attaccanti avversari. In campo, la formazione del Sansovino ha dimostrato maggiore ritmo e precisione, portando a casa una vittoria netta.

LANCIOTTO CAMPI 0 SANSOVINO 4 LANCIOTTO CAMPI: Roselli, Bigazzi (65' Moretti), Esposito Goretti, Galli, Lepri, Pisco, Preci, Robi (60' Faggi), Afelba, Sellaroli, Silli. All. Allori. SANSOVINO: Timperanza, Tognetti, Pasquinuzzi (60' Cacioppini), Sabatini, Rosi (68' Sacconi), Privitera, Zhupa (68' Tenti), Bega, Mirante (60' Papini), De Filippo (86' Iacomoni), Ricci. All. Chini. Arbitro: Venuto di Lucca. Marcatori: Al 19' Bega, 21' e 83' De Filippo, 29' Ricci. CAMPI BISENZIO - Fin troppo facile la sonante vittoria esterna del Sansovino in una gara che non ha avuto praticamente storia contro un Lanciotto che sta vivendo giorni travagliati, con il penultimo in classifica e con il presidente Maurizio Novelli che ha rassegnato le dimissioni nei giorni precedenti la gara con il Sansovino.