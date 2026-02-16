Sanremo profuma di Romagna | il barbiere di Forlì porta le sue fragranze artigianali al Festival

Il barbiere di Forlì, Marcello Gavelli, porta le sue fragranze artigianali a Sanremo, attirando curiosità tra i presenti. Gavelli ha deciso di presentare le sue creazioni profumate durante il Festival della Canzone Italiana, che si svolge dal 24 al 28 febbraio. La sua linea “Lord’s Fragance” si distingue per le essenze che richiamano i profumi della Romagna, con un’attenzione particolare ai dettagli e alla qualità. Un’idea originale per portare un tocco di Forlì sulla scena nazionale.

Da Forlì a Sanremo: il profumo della Romagna nel ‘Salotto delle Celebrità’. Sanremo si prepara ad accogliere un’insolita ventata di Romagna: il barbiere Marcello Gavelli di Forlì porterà al Festival della Canzone Italiana, dal 24 al 28 febbraio, la sua linea di fragranze artigianali “Lord’s Fragance”. Un’iniziativa che unisce la tradizione della profumeria ottocentesca alla creatività contemporanea, portando un angolo di territorio e saper fare italiano nel cuore della kermesse musicale. Un’eredità di famiglia e una passione per l’arte del profumo. Marcello Gavelli, titolare del salone “Il vostro barbiere” a Forlì, ha raccolto un’attività ventisettennale tramandata dal padre.🔗 Leggi su Ameve.eu

