Sanità territoriale | Ora possiamo costruire un modello moderno

Il Molise ha avviato una riforma sanitaria che punta a creare un modello territoriale più moderno. La causa è l’esigenza di migliorare l’assistenza locale e di semplificare le emergenze, introducendo un nuovo numero unico dedicato alle emergenze mediche.

Molise, Riforma Sanitaria: Verso un Modello Territoriale Integrato e un Nuovo Numero Unico per l'Emergenza. Il Molise avvia una profonda trasformazione del suo sistema sanitario territoriale, con l'obiettivo di superare un modello frammentato e basato su soluzioni temporanee per abbracciare un approccio moderno, integrato e sicuro per i cittadini. La riforma, formalizzata con il DCA n. 9 di gennaio 2026, si allinea alle direttive del DM 77 e alle indicazioni della Conferenza Stato-Regioni dello scorso settembre, ridefinendo l'assistenza e ottimizzando l'utilizzo delle risorse disponibili. Il cambiamento centrale è l'introduzione del numero unico 116117, un servizio di assistenza medica telefonica attivo 24 ore su 24, gestito da medici di medicina generale.