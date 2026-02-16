Sangiustese-Civitanovese 2-2 | doppietta ospite rimonta locale e pareggio che infiamma la sfida Maceratese

La partita tra Sangiustese e Civitanovese si è conclusa con un pareggio di 2-2, dopo che la squadra ospite ha segnato una doppietta e i padroni di casa hanno recuperato nel finale. La Civitanovese ha portato a casa due gol in rapida successione, alimentando il nervosismo tra i tifosi locali. La Sangiustese ha risposto con una rimonta intensa, che ha acceso la passione sugli spalti dello stadio di Macerata.

Sangiustese-Civitanovese: una rimonta al cardiopalma e un pareggio che accende il dibattito. Macerata è stata teatro di una partita combattuta e ricca di colpi di scena, terminata con un pareggio per 2-2 tra Sangiustese e Civitanovese. La sfida, disputata il 16 febbraio 2026, ha visto i padroni di casa recuperare un doppio svantaggio, dimostrando carattere e determinazione, mentre la Civitanovese ha lasciato sul campo due punti importanti per la classifica. Dominio Civitanovese e la reazione della Sangiustese. La Civitanovese ha iniziato la partita con un’impronta decisa, prendendo il controllo delle operazioni fin dai primi minuti.🔗 Leggi su Ameve.eu

La Sangiustese ha recuperato due gol di svantaggio e ha concluso il match con un pareggio contro la Civitanovese, spinta dalla voglia di non arrendersi.

La Civitanovese si prepara alla partita contro la Sangiustese, una sfida che potrebbe rivelarsi decisiva per la sua stagione.

