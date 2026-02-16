Sangiustese-Civitanovese 2-2 | doppietta ospite rimonta locale e pareggio che infiamma la sfida Maceratese
La partita tra Sangiustese e Civitanovese si è conclusa con un pareggio di 2-2, dopo che la squadra ospite ha segnato una doppietta e i padroni di casa hanno recuperato nel finale. La Civitanovese ha portato a casa due gol in rapida successione, alimentando il nervosismo tra i tifosi locali. La Sangiustese ha risposto con una rimonta intensa, che ha acceso la passione sugli spalti dello stadio di Macerata.
Sangiustese-Civitanovese: una rimonta al cardiopalma e un pareggio che accende il dibattito. Macerata è stata teatro di una partita combattuta e ricca di colpi di scena, terminata con un pareggio per 2-2 tra Sangiustese e Civitanovese. La sfida, disputata il 16 febbraio 2026, ha visto i padroni di casa recuperare un doppio svantaggio, dimostrando carattere e determinazione, mentre la Civitanovese ha lasciato sul campo due punti importanti per la classifica. Dominio Civitanovese e la reazione della Sangiustese. La Civitanovese ha iniziato la partita con un’impronta decisa, prendendo il controllo delle operazioni fin dai primi minuti.🔗 Leggi su Ameve.eu
Rimonta della Sangiustese. Civitanovese acciuffata
La Sangiustese ha recuperato due gol di svantaggio e ha concluso il match con un pareggio contro la Civitanovese, spinta dalla voglia di non arrendersi.
Esame per la Civitanovese: "Occhio alla Sangiustese"
La Civitanovese si prepara alla partita contro la Sangiustese, una sfida che potrebbe rivelarsi decisiva per la sua stagione.
