Sangio sprecona | da 0-3 a 3-3 Remuntada Colligiana al ’92
La Colligiana conquista un pareggio insperato contro la Sangio, passando da uno svantaggio di 0-3 a un sorprendente 3-3 negli ultimi minuti di gioco. La squadra di casa rimonta con determinazione, segnando due gol nel recupero, grazie a un colpo di testa di Nacci all’ultimo minuto e a un calcio di rigore di Dini. La partita si anima nel secondo tempo, quando la Sangio sembra ormai in controllo, ma la reazione della Colligiana si rivela implacabile. I tifosi assistono a un finale emozionante, con i padroni di casa che riescono a recuperare uno svantaggio pesante.
COLLIGIANA 3 SANGIOVANNESE 3 COLLIGIANA - Conti, Simi (30’ st Finetti), Gianneschi, Donati (27’ st Cicali), De Pellegrin, Mariani, Calamassi (18’ st Corcione), Bouhamed, Poli, Masini (41’ st Dini), Montagna (11’ st Nacci). A disp: Di Bonito, Barracani, Vitale, Cosentino. All. Guidi SANGIOVANNESE - Baracco, Nocentini, Bardotti (13’ st Agrello), Noferi, Ferrante, Manes, Gozzini, Falugiani (36’ st Rossi), Borri (42’ st Fiaschi), Calosi (20’ st Castrovilli), Romanelli. A disp: Barberini, Stopponi, Yade, Lombardi, Ceccherini. All. Calderini ARBITRO - Francesco Vitali Diomaiuta di Salerno (Francesco Dell’Agnello di Pontedera e Davide Casole di Pisa) MARCATORI - 21’ pt Borri (S), 28’ pt Ferrante (S), 37’ pt rig. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
Serie C femminile. ’Peri’ sprecona. Vittoria solo al quinto
La Pallavolo Grosseto ’Giorgio Peri’ conquista una vittoria al quinto set contro il Volley Bottegone Pistoia, ma lascia un punto sul campo.
Ancona sprecona ma porta a casa i tre punti. Batte Termoli e resta in corsa per la lotta al vertice
L’Ancona ottiene una vittoria importante contro il Termoli, mantenendo vive le chance di leadership.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
