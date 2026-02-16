San Mauro Castelverde l’amministrazione pensa al futuro | arrivano nuovi mezzi comunali
A San Mauro Castelverde, l'amministrazione introduce nuovi mezzi comunali per migliorare i servizi, rispondendo alle esigenze dei cittadini. La decisione nasce dalla volontà di rendere più efficiente la raccolta dei rifiuti e di facilitare gli spostamenti delle persone con difficoltà motorie. Questa scelta mira a rendere il paese più accessibile e moderno, con mezzi più sicuri e performanti.
San Mauro Castelverde compie un importante passo verso una comunità più inclusiva e attenta ai bisogni di tutti. Sono stati infatti acquistati un pulmino a 9 posti e un moderno scuolabus da 20 posti, mezzi pensati per supportare persone con disabilità e anziani, nell’ambito del progetto sulle "Infrastrutture Sociali" avviato la scorsa estate. La nuova dotazione va a rafforzare servizi già attivi come l’assistenza domiciliare, l’accompagnamento nelle attività quotidiane, l’animazione sociale e i momenti di aggregazione. Da qualche mese, inoltre, è partita l’attività motoria domiciliare, che nei prossimi mesi si sposterà all’esterno nelle zone “Ex Ospedaletto”, dove sarà allestita la nuova area “Play Zone” con attrezzature dedicate all’attività fisica.🔗 Leggi su Palermotoday.it
San Mauro Castelverde, il teatro riapre: al via la stagione 2026 con spettacoli gratuiti e giovani protagonisti
Il Teatro Comunale di San Mauro Castelverde riapre dopo anni di chiusura.
San Mauro Castelverde in festa per il patrono: giovedì le celebrazioni
Giovedì 15 gennaio, San Mauro Castelverde si prepara a celebrare il suo patrono, San Mauro Abate.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
