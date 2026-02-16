Un ex militare nigeriano di 46 anni, residente nel Fiorentino, ha ricevuto una condanna di 10 anni di carcere dopo aver violentato una giovane connazionale in casa sua a San Giuliano Milanese. La vittima, un'operatrice socio-sanitaria di 36 anni, ha denunciato l'accaduto nel 2020, spiegando che l'uomo aveva abusato di lei durante una visita. Il tribunale di Lodi ha anche ordinato un risarcimento di 10 mila euro per danni.

San Giuliano Milanese (Milano), 16 febbraio 2026 – Il tribunale di Lodi ha condannato a 10 anni di reclusione e a un risarcimento provvisionale di 10mila euro un ex militare della Nigeria 46enne, attualmente domiciliato nel Fiorentino, che nella primavera del 2020 era stato denunciato da una connazionale di dieci anni più giovane, operatrice socio sanitaria, per violenza sessuale. L'imputato l'avrebbe convinta a entrare nel suo appartamento di San Giuliano Milanese con il pretesto d i restituirle un prestito di poche decine di euro e lì avrebbe abusato di lei usando la forza. La donna, dopo aver dato l'allarme al 112, si era poi rivolta a un centro antiviolenza che l'ha poi sostenuta nella sua battaglia legale. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - San Giuliano, violentò in casa una giovane connazionale: condannato ex militare nigeriano

