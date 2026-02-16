San Francesco rivisitato a teatro | tra follia vita e riflessioni sulla società moderna

San Francesco torna a vivere sul palco: lo spettacolo “Franciscus” porta in scena la sua figura, suscitando domande sulla nostra società. La rappresentazione, prevista a Modena, utilizza il racconto di vita del santo per riflettere sulle sfide e le contraddizioni di oggi, coinvolgendo il pubblico in discussioni sui valori e le scelte moderne.

Francesco sul Palcoscenico: Un Ritorno al “Folle” che Interroga la Società Contemporanea. La provincia di Modena si prepara ad accogliere un intenso calendario di eventi teatrali, culminando con lo spettacolo “Franciscus. Il folle che parlava agli uccelli” di Simone Cristicchi. L’opera, in scena tra il 19 e il 20 febbraio 2026 al teatro Carani di Sassuolo e successivamente al Comunale di Carpi, offre una rilettura originale della figura di San Francesco d’Assisi, esplorandone la rivoluzionaria vicinanza alla vita e la sua “follia” come motore di cambiamento. Questa iniziativa si inserisce in una programmazione più ampia che vede coinvolti numerosi teatri del territorio, offrendo un panorama culturale variegato e stimolante.🔗 Leggi su Ameve.eu

Domani aprono le prevendite per il Ravenna Festival 2026, un evento che celebra San Francesco a 800 anni dalla sua morte.

La figura di San Francesco torna a essere al centro di riflessioni e incontri in tutta Italia.

