san francesco in corsia supereroi per un giorno

San Francesco si trasforma in corsia, dove i supereroi portano sorrisi ai bambini. Spiderman in versione classica e il suo alter ego nero si presentano tra i letti, portando allegria e conforto ai piccoli pazienti. L’ospedale si riempie di energia positiva quando i volontari indossano maschere e costumi, regalando momenti di spensieratezza tra le corsie.
Spiderman tradizionale e il suo alter ego nero cattivo. Anche se qui è impossibile essere cattivi, perché non appena si vedono i piccoli pazienti, il cuore si allarga e basta. Seguono il loro motto "M’arde d’onor la fiamma". Carnevale della magistratura del San Francesco in Pediatria e in Oncoematologai pediatrica che ha portato al Santa Chiara di Pisa i suoi caratteristici colori, rosso e bianco, ma anche foto e sorrisi. Si potrebbero nominare i supereroi del Ponte. Ci sono i Teletubbies, Minnie, Shrek e il pirata, alias il magistrato Alessandro Ricci per il terzo anno. "Quest’anno – afferma – abbiamo deciso di non organizzare la festa in piazza, come altre volte, ma di andare in ospedale a trovare i bambini che sono maggiormente in difficoltà. 🔗 Leggi su Lanazione.it
