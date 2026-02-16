San Cristoforo Carnevale di comunità | una scommessa per rinascita e inclusione sociale nel quartiere catanese

San Cristoforo ha organizzato il suo Carnevale di comunità, un evento che vuole rilanciare il quartiere dopo anni di difficoltà. La scelta di questa festa nasce dalla volontà di unire le persone e migliorare gli spazi pubblici, coinvolgendo cittadini di tutte le età. La piazza principale si riempirà di maschere colorate e musica dal vivo, con l’obiettivo di far riscoprire il senso di appartenenza tra i residenti.

San Cristoforo si veste di Carnevale: una scommessa di comunità e rinascita per il quartiere catanese. San Cristoforo, un quartiere di Catania, si prepara a vivere un evento senza precedenti: martedì 17 febbraio 2026, il quartiere ospiterà il suo primo Carnevale, con l’arrivo di un carro allegorico proveniente da Acireale e una serie di iniziative pensate per coinvolgere l’intera comunità. L’evento, promosso dalla comunità salesiana della Salette e dall’amministrazione comunale, rappresenta una scommessa di rigenerazione sociale e culturale per un territorio che aspira a lasciarsi alle spalle le difficoltà del passato.🔗 Leggi su Ameve.eu

La mostra fotografica “Si muove la città” a Catania, allestita nel quartiere di San Cristoforo, offre uno sguardo autentico sulla vita quotidiana locale.

