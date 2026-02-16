Samira Lui ospite speciale per un brand lingerie | il look total white

Samira Lui ha attirato l'attenzione ieri sera durante un evento di un brand di lingerie, indossando un completo total white. La sua presenza, unita a un sorriso radioso e a un look impeccabile, ha catturato subito gli sguardi tra gli ospiti. La modella e showgirl, nota per la sua partecipazione a Miss Italia e al Grande Fratello Vip, si è mostrata più sicura che mai, valorizzando la sua figura con eleganza e naturalezza. Tra gli invitati, molti hanno commentato la sua scelta di stile, che ha risaltato il suo fascino solare.

Complice anche il mix esplosivo tra bellezza mozzafiato e temperamento solare, Samira Lui sta vivendo un momento particolarmente fortunato della propria carriera: dopo la partecipazione a Miss Italia ed il Grande Fratello Vip, con il tempo l’abbiamo vista affermarsi come una presenza fissa in tutti i salotti italiani, ogni sera al timone de La Ruota della Fortuna insieme a Gerry Scotti. Inutile dire che il ruolo di valletta le abbia aperto numerose porte in ambito professionale: quella con il noto brand di lingerie SièLei, ad esempio, è una collaborazione oramai consolidata che la vede nel ruolo di testimonial ufficiale già da qualche anno. 🔗 Leggi su Dilei.it © Dilei.it - Samira Lui ospite speciale per un brand lingerie: il look total white Samira Lui a Verissimo anticipa la primavera con il look total denim Samira Lui ha scelto di indossare un look total denim per la sua apparizione a Verissimo. Samira Lui debutta a Striscia la Notizia: dietro il bancone in black&white col papillon Samira Lui fa il suo debutto a Striscia la Notizia, dopo aver partecipato a La Ruota della Fortuna. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: L’emozione di Samira Lui: Datemi un pizzicotto, devo capire se è vero: Striscia è la storia della tv; Samira Lui debutta a Striscia la Notizia: dietro il bancone in black&white col papillon; Striscia la notizia, stasera in tv: anticipazioni e ospiti della puntata; Rossella Brescia a Verissimo: Luciano Cannito? Avrei preferito maggiore chiarezza: capitolo chiuso, mi godo la vita da single. Samira Lui ospite speciale per un brand lingerie: il look total whiteSamira Lui è la bellissima brand ambassador di SièLei, noto brand di lingerie modenese: tutti i dettagli del look elegante sfoggiato da Immagine Italia & Co. dilei.it Samira Lui a Verissimo parla di Gerry Scotti dopo le parole di Fabrizio Corona a FalsissimoSamira Lui a Verissimo: il successo a La Ruota della Fortuna e il legame speciale con Gerry Scotti Oggi Samira ... tuttosulgossip.it E' Lui o non è Lui Cerrrrrrto che è Samira Lui! La cosa ganza è che stasera sarà nostra ospite a Striscia la notizia La cosa brutta - come si evince chiaramente dalla foto - è che son cascato in un tombino un attimo prima di scattare il selfie. #staseraintv #strisci - facebook.com facebook Striscia la Notizia, giovedì 5 febbraio su Canale 5: Tapiro d’Oro a Laura Pausini e Samira Lui ospite in studio #striscialanotizia @Striscia x.com