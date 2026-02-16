Samira Lui ospite speciale per un brand lingerie | il look total white

Da dilei.it 16 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Samira Lui ha attirato l'attenzione ieri sera durante un evento di un brand di lingerie, indossando un completo total white. La sua presenza, unita a un sorriso radioso e a un look impeccabile, ha catturato subito gli sguardi tra gli ospiti. La modella e showgirl, nota per la sua partecipazione a Miss Italia e al Grande Fratello Vip, si è mostrata più sicura che mai, valorizzando la sua figura con eleganza e naturalezza. Tra gli invitati, molti hanno commentato la sua scelta di stile, che ha risaltato il suo fascino solare.

Complice anche il mix esplosivo tra bellezza mozzafiato e temperamento solare, Samira Lui sta vivendo un momento particolarmente fortunato della propria carriera: dopo la partecipazione a Miss Italia ed il Grande Fratello Vip, con il tempo l’abbiamo vista affermarsi come una presenza fissa in tutti i salotti italiani, ogni sera al timone de La Ruota della Fortuna insieme a Gerry Scotti. Inutile dire che il ruolo di valletta le abbia aperto numerose porte in ambito professionale: quella con il noto brand di lingerie SièLei, ad esempio, è una collaborazione oramai consolidata che la vede nel ruolo di testimonial ufficiale già da qualche anno. 🔗 Leggi su Dilei.it

samira lui ospite speciale per un brand lingerie il look total white
© Dilei.it - Samira Lui ospite speciale per un brand lingerie: il look total white

Samira Lui a Verissimo anticipa la primavera con il look total denim

Samira Lui ha scelto di indossare un look total denim per la sua apparizione a Verissimo.

Samira Lui debutta a Striscia la Notizia: dietro il bancone in black&white col papillon

Samira Lui fa il suo debutto a Striscia la Notizia, dopo aver partecipato a La Ruota della Fortuna.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

Argomenti discussi: L’emozione di Samira Lui: Datemi un pizzicotto, devo capire se è vero: Striscia è la storia della tv; Samira Lui debutta a Striscia la Notizia: dietro il bancone in black&white col papillon; Striscia la notizia, stasera in tv: anticipazioni e ospiti della puntata; Rossella Brescia a Verissimo: Luciano Cannito? Avrei preferito maggiore chiarezza: capitolo chiuso, mi godo la vita da single.

samira lui ospite specialeSamira Lui ospite speciale per un brand lingerie: il look total whiteSamira Lui è la bellissima brand ambassador di SièLei, noto brand di lingerie modenese: tutti i dettagli del look elegante sfoggiato da Immagine Italia & Co. dilei.it

Samira Lui a Verissimo parla di Gerry Scotti dopo le parole di Fabrizio Corona a FalsissimoSamira Lui a Verissimo: il successo a La Ruota della Fortuna e il legame speciale con Gerry Scotti Oggi Samira ... tuttosulgossip.it