Salvini insiste | Avanti sull’azionariato popolare nelle società sportive

Matteo Salvini ripete con fermezza: “Vogliamo promuovere l’azionariato popolare nelle società sportive”. La sua posizione nasce dalla volontà di coinvolgere di più i tifosi nelle decisioni delle squadre, arrivando a proporre modifiche legislative per facilitare questo accesso. La battaglia si concentra soprattutto sulla partita politica, mentre tra i tifosi cresce il desiderio di vedere più partecipazione e voce nelle società di calcio.

È oramai battaglia aperta tra Claudio Lotito e il mondo del tifo. È uno scontro in due atti: nel suo ruolo di senatore di Forza Italia, Lotito riesce a bloccare la legge per la partecipazione popolare nelle società sportive, a un passo dall’approvazione definitiva in parlamento. Nelle stesse ore però, come patron della Lazio, deve incassare una lettera di sfratto – sottoscritta da quasi 40mila sostenitori biancocelesti – che raccoglie firme prestigiose, tra cui quella del capo ufficio stampa di palazzo Chigi e dell’emissario italiano di Elon Musk. “Questa legge è scritta con i piedi, io non la voto e non la deve votare neanche il centrodestra” aveva esordito il ciclone Claudio Lotito, il senatore di Forza Italia capace di convocare una riunione dei capigruppo della maggioranza e dettare la linea. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

