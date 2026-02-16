Salvini insiste | Avanti sull’azionariato popolare nelle società sportive
Matteo Salvini ripete con fermezza: “Vogliamo promuovere l’azionariato popolare nelle società sportive”. La sua posizione nasce dalla volontà di coinvolgere di più i tifosi nelle decisioni delle squadre, arrivando a proporre modifiche legislative per facilitare questo accesso. La battaglia si concentra soprattutto sulla partita politica, mentre tra i tifosi cresce il desiderio di vedere più partecipazione e voce nelle società di calcio.
È oramai battaglia aperta tra Claudio Lotito e il mondo del tifo. È uno scontro in due atti: nel suo ruolo di senatore di Forza Italia, Lotito riesce a bloccare la legge per la partecipazione popolare nelle società sportive, a un passo dall’approvazione definitiva in parlamento. Nelle stesse ore però, come patron della Lazio, deve incassare una lettera di sfratto – sottoscritta da quasi 40mila sostenitori biancocelesti – che raccoglie firme prestigiose, tra cui quella del capo ufficio stampa di palazzo Chigi e dell’emissario italiano di Elon Musk. “Questa legge è scritta con i piedi, io non la voto e non la deve votare neanche il centrodestra” aveva esordito il ciclone Claudio Lotito, il senatore di Forza Italia capace di convocare una riunione dei capigruppo della maggioranza e dettare la linea. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it
Salvini: «Avanti sull’azionariato popolare nelle società sportive»
Matteo Salvini ha annunciato che il governo intende promuovere l’azionariato popolare nelle società sportive, puntando a coinvolgere direttamente i tifosi nella gestione dei club.
Salvini e Molinari rilanciano sull’azionariato popolare nei club sportivi
Matteo Salvini e Marco Molinari portano di nuovo all'attenzione la proposta di coinvolgere i tifosi nella gestione delle squadre di calcio, sostenendo un modello di azionariato popolare.
